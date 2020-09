Swing, baby, swing

Chi conosce un po’ di storia delle elezioni americane sa che non c’è niente di più rischioso di farsi ossessionare dai sondaggi nazionali sul gradimento dei due candidati. Dal 2000 ad oggi i repubblicani hanno vinto il voto popolare una volta soltanto (Bush 2004), pur vincendo la corsa per la presidenza ben tre volte (Bush 2000, Bush 2004, Trump 2016). Questo perché il sistema americano assegna il voto dei grandi elettori (decisivi per l’elezione del presidente) a livello statale con la formula (quasi sempre, fanno eccezione Maine e Nebraska) del “winner takes it all”. Nel 2016, Trump ha vinto la Pennsylvania con un vantaggio di 68.236 voti, il Wisconsin per 27.257 voti e il Michigan per 11.837 voti. Totale: 107.330 per portarsi a casa i voti elettorali decisivi per l’elezione. Poco conta che, contemporaneamente, la Clinton vincesse con distacchi spaziali a New York o in California. Qui, è proprio il caso di dirlo, i voti si pesano e non si contano. E dove conta in alcuni casi molto di più di quanto. Questo pippone per dire che non pubblicherò sondaggi nazionali (tranne che non contengano informazioni utili per altre analisi, ad esempio il breakdown per titolo di studio o appartenenza a determinati gruppi sociali) ma soltanto focus sugli stati chiave, quelli che ragionevolmente sono ancora in bilico.

Partendo dall’eccellente lavoro realizzato da Jhk Forecasts e Political Polls ho identificato queste 17 sfide chiave. Dopo il nome dello Stato trovate il numero degli electoral votes che lo Stato assegna (EV), il candidato e il margine di vantaggio secondo la media dei sondaggi (ponderata da Jhk Forecasts) e il risultato finale del 2016.

TEXAS

EV 38, Trump +1,1%, (2016, Trump +8,99%)

FLORIDA

EV 29, Biden +2,6%, (2016, Trump +1,2%)

PENNSYLVANIA

EV 20, Biden +5,4%, (2016, Trump +0,72%)

OHIO

EV 18, Trump +0,5%, (2016, Trump +8,13%)

MICHIGAN

EV 16, Biden +7,2%, (2016, Trump +0,23%)

GEORGIA

EV 16, Trump +0,4%, (2016, Trump +5,13%)

NORTH CAROLINA

EV 15, Biden +1,4%, (2016, Trump +3,66%)

VIRGINIA

EV 13, Biden +11,3%, (2016, Clinton +5,32%)

ARIZONA

EV 11, Biden +4,5%, (2016, Trump +3,54%)

WISCONSIN

EV 10, Biden +6,7%, (2016, Trump +0,77%)

MINNESOTA

EV 10, Biden +5,7%, (2016, Clinton +1,52%)

NEVADA

EV 6, Biden +5,8%, (2016, Clinton +1,52%)

IOWA

EV 6, Trump +0,7%, (2016, Trump +9,41% )

NEW HAMPSHIRE

EV 4, Biden +8,7%, (2016, Clinton +0,37% )

MAINE

EV 2, Biden +10,3%, (2016, Clinton +2,96% )

NEBRASKA-2

EV 1, Biden +3%, (2016, Trump +2,24% )

MAINE-2

EV 1, Biden +0,1%, (2016, Trump +10,28 )

Secondo questo scenario il collegio elettorale sarebbe al momento composto così:

Biden: 197 grandi elettori sicuri

Trump: 125 grandi elettori sicuri

Da assegnare: 216 grandi elettori