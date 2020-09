Meno 52. Gli ultimi sondaggi

Ieri era l’11 settembre, giornata in cui ci si ferma sempre e comunque a ricordare il giorno che sconvolse l’Occidente. Sono usciti un po’ di sondaggi con risultati che dimostrano un generale consolidamento della campagna di Biden in alcuni stati (Wisconsin e Michigan) che potrebbero essere decisivi per la vittoria finale. Larry Sabato (Crystal Ball) ha aggiornato la sua mappa (Biden 269, Trump 204, Toss-Up 65) con un unico piccolo cambiamento rispetto alla precedente: il collegio Nebraska-2 passa da Toss-Up a Leaning Dem. Cook Political Report, invece, sposta verso destra Nevada (da Likely Dem a Lean Dem) e Florida (da Lean Dem a Toss Up): una buona notizia per Trump. (nelle foto le due mappe)

NORTH CAROLINA Rasmussen Poll Trump 49 (+1) Biden 48

Gs Strategy/Benenson Biden 48 Trump 48

WISCONSIN Morning Consult Biden 50 (+8) Trump 42

Emerson Polling Biden 51 (+7) Trump 44

Gs Strategy/Benenson Biden 50 (+5) Trump 45

MAINE – 2 Benenson Strategy Biden 49 (+4) Trump 45

PENNSYLVANIA Target Smart Biden 51 (+7) Trump 44

Gs Strategy/Benenson Biden 49 (+3) Trump 46

FLORIDA Gs Strategy/Benenson Biden 48 (+2) Trump 46

MONTANA Gs Strategy/Benenson Trump 50 (+7) Biden 43

MICHIGAN Gs Strategy/Benenson Biden 50 (+7) Trump 43

Rasmussen Poll Biden 51 (+8) Trump 43

MAINE Gs Strategy/Benenson Biden 54 (+14) Trump 40