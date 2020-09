L’ora più buia

Non avevo francamente mai visto una cosa del genere. Un presidente in carica che si comporta come il peggior bullo di periferia e un avversario che non è in grado di andare oltre qualche timido balbettìo, sia in risposta al bulletto di cui sopra che relativamente al suo rapporto con la violenza di sinistra. Del rapporto del bulletto con la violenza di destra, per carità di patria, non parliamo nemmeno.

Un dibattito sconvolgente, il punto nettamente più basso della politica americana. Non è facile identificare il momento esatto in cui tutto questo è iniziato, ma è – e dovrà esserlo ancora di più dal 4 novembre – facile e giusto ricordarsi con precisione di quelli che si sono voltati dall’altra parte. Repubblicani e Democratici, insieme, condividono la responsabilità di aver permesso che un simile spettacolo potesse andare in onda, in prime time, in uno dei momenti più sacri della politica statunitense.

Chi ha vinto? E’ l’unica cosa che conta, come diceva il leggendario Vince Lombardi poi citato da Giampiero Boniperti, e anche qui dare una risposta è estremamente complesso. Vincere un dibattito non è, per forza di cose, avere ragione rispetto ad un argomento o ad un’affermazione. A maggior ragione qui, che di ragione ce n’è pochissima. Vincere un dibattito è portare a casa il miglior risultato per la propria campagna elettorale. Su queste basi è stato un pareggio fuori casa per Biden.

Il candidato dem è apparso incerto ma non fino al punto da confermare l’epiteto di Sleepy Joe. Ha tutto sommato limitato i danni da insulti del suo rivale, partendo dal presupposto che nella contesa elettorale dovrebbe essere comunque in vantaggio. Trump, da parte sua, ha fatto quello che sa fare. Niente, sul piano politico e di governo. Tutto, sul piano della retorica negativa e del tentativo di buttarla in caciara. I suoi supporter più radicali saranno certamente in estasi davanti all’ennesima prova di maleducazione di quello che siede nel posto dell’ex leader del mondo libero ed è un fattore da non sottovalutare. In tempo di Covid e di affluenza imprevedibile, infatti, mobilitare la propria base è certamente decisivo.